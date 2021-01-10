وكيل "تضامن الشرقية" يعلن صرف مساعدة مالية لضحايا انقلاب سيارة عفش عروسة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد كمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن فريق التدخل السريع للإغاثة ببلبيس فور ورود بلاغ عن حادث سقوط سيارة من أعلى كوبرى بمركز بلبيس .توجه على الفور الفريق لمكان الحادث لمعاينته على الطبيعة، وتم حصر المتضررين من الحادث وجد منهم واحدا متوفى وثلاثة مصابين .

تم صرف إغاثة عاجلة لأسرة المتوفى من مؤسسة التكافل وتم التنبيه على الزوجة بإحضار المستندات المطلوبة لعمل معاش تكافل وكرامة لها هى وابنها .وآخر مصاب بكسر فى العمود الفقرى بمستشفى الجامعة وتم صرف مساعدة تكافل لزوجته وهى تتقاضى معاش تكافل من التضامن، واثنان مصابين آخرين لم يستدل عليهم .

من جانبه تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالشرقية، أعمال البحث عن مصاب فى الحادث جرفه التيار، لتحديد مكان الجثة وانتشالها .وتلقى اللواء إبرهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل فى الترعة المارة أمام قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس وكان يستقلها 5 أشخاص.

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بقوات من الإنقاذ النهرى بإشراف العميد محمد عدلى مدير الحماية المدنية وتمكنت القوات من استخراج شخص وتبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة كما استخرجوا السيارة فيما أصيب 3 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى وتواصل قوات الإنقاذ النهرى جهودها للبحث عن شخص آخر.

وتبين من التحريات الأولية التى أجرتها الشرطة أن المتوفين كانوا فى طريقهم إلى منزل أسرة عروسة لإحضار "جهازها" إلى منزل العريس إلا أن السيارة انقلبت بهم فى الطريق .