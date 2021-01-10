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وصول فريق طبى من معهد القلب القومى بالقاهرة لمستشفى العريش العام

الأحد، 10 يناير 2021 11:17 ص
وصول فريق طبى من معهد القلب القومى بالقاهرة لمستشفى العريش العام مستشفى العريش العام
شمال سيناء - محمد حسين

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استقبل مستشفى العريش العام اليوم فريقا طبيا من معهد القلب القومى بالقاهرة، للكشف الطبى على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة. وأعلنت صحة شمال سيناء، أن الفريق برئاسة الدكتور محمد إبراهيم البدراوى استشارى القلب فى المعهد القومى للقلب، ويضم كلا من الدكتور محمد أحمد عبد العزيز عرابى أخصائى القلب فى المعهد، ياسر مصطفى حافظ فنى أشعة فى المعهد، وأحمد رجب مصطفى فنى تمريض ومنسق القافلة.

كما استقبل مستشفى العريش دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

 

 


شمال سيناء

العريش

مستشفى العريش العام

صحة شمال سيناء

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