اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 يناير 2021 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الصحة البريطانى يعلن تطعيم 200 ألف شخص بلقاح كورونا يوميا

الأحد، 10 يناير 2021 11:51 ص
وزير الصحة البريطانى يعلن تطعيم 200 ألف شخص بلقاح كورونا يوميا وزير الصحة البريطانى مات هانكوك
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأحد، إن بلاده تجري تطعيم 200 ألف شخص يوميا بلقاح الوقاية من فيروس كورونا وتستعد لزيادة العدد إلى مليوني شخص أسبوعيا، وهو المعدل المطلوب لحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بحلول منتصف فبراير.

وقال الوزير لمحطة سكاي نيوز "في الوقت الراهن يجري تطعيم أكثر من 200 ألف شخص يوميا".

وأضاف "قمنا بتطعيم نحو ثلث من تجاوزوا الثمانين في هذا البلد لذا فنحن نحرز تقدما كبيرا لكن لا يزال هناك المزيد من التوسع‭‭ ‬‬في هذا الصدد. سنفتتح مراكز للتطعيم الجماعي هذا الأسبوع".

 


مات هانكوك

بريطانيا

كورونا

لقاح كورونا

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة