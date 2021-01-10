وزير الصحة البريطانى يعلن تطعيم 200 ألف شخص بلقاح كورونا يوميا

رويترز

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأحد، إن بلاده تجري تطعيم 200 ألف شخص يوميا بلقاح الوقاية من فيروس كورونا وتستعد لزيادة العدد إلى مليوني شخص أسبوعيا، وهو المعدل المطلوب لحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بحلول منتصف فبراير.