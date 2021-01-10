مقتل شرطى عراقى وإصابة 33 آخرين خلال أحداث ذى قار

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل شرطي وإصابة 33 آخرين في احتجاجات محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
وأوضحت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد - أن الاحتجاجات التي حدثت اليوم في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 33 شرطيًا.
وتجددت الاحتجاجات في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، في وقت سابق اليوم، بعد أقل من شهر على رفع خيام المعتصمين من ساحة الحبوبي مركز الاحتجاجات في المحافظة.
مقتل شرطى عراقى وإصابة 33 آخرين خلال أحداث ذى قارالأحد، 10 يناير 2021 07:27 م
الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل شرطي وإصابة 33 آخرين في احتجاجات محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
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