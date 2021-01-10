معهد الصحة البلجيكية يعلن ارتفاع نسب الإصابة بكورونا 11%

أعلن تقرير صادر عن معهد Sciensano للصحة العامة البلجيكى، أنه منذ بداية وباء كورونا توفي 20038 شخصًا في بلجيكا.

وبحسب التقرير ذاته بلغ متوسط ​​عدد الإصابات 1776.7 يوميا بين 31 ديسمبر و 6 يناير بزيادة 11٪ عن الأسبوع السابق، وفي المتوسط ​​قتل كوفيد-19 ما لايقل عن 58.4 شخصًا يوميًا بين 31 ديسمبر و6 يناير، بانخفاض قدره 15.1 ٪.

وأشار معهد الصحة إلى أنه لا يزال الاتجاه نحو دخول المستشفيات في انخفاض، حيث استقبلت المستشفيات البلجيكية ما معدله 135 مريضًا مصابًا بكوفيد-19 يوميًا بين 3 و 9 يناير ، بانخفاض قدره 9٪ مقارنة بالأيام السبعة السابقة، وحتى يوم الاحد بلغ عدد المرضى الموجودين في المستشفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا 1928 مريضا (-3٪) ، منهم 379 في العناية المركزة،في حين بلغ معدل التكاثر 0.98 مقابل 0.93 يوم السبت.

ومنذ بداية الوباء ، أصاب الفيروس ما لا يقل عن 662694 شخصًا في بلجيكا.