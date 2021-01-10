مشروع محطة طلمبات إسنا الجديدة يخدم 17 ألف فدان بتكلفة 260 كليون جنيه

تابعت المهندسة صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، اليوم الأحد، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء محطة طلمبات إسنا الجديدة، برفقة صالح غانم رئيس قرية النجوع بحرى، والمهندس فهمى عسكر أخصائي المساحة بإدارة طلمبات الأقصر بإسنا، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، وبناء على تعليمات ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا.
وقالت نائب رئيس مدينة إسنا، إن المشروع تم إنشاؤه لسد احتياجات 17 ألف فدان زراعة بقري غرب إسنا بتكلفة تقدر 260 مليون جنيه، حيث بدأ المشروع فى يناير 20 وذلك تحت إشراف الإدارة العام لطلمبات الأقصر.
وفي سياق آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملة نظافة مكبرة أسفرت عن رفع الأتربة والمخلفات الصلبة على جانبي ترعة الرمادي بدءا من كوبري القرية حتى كوبري الأقاليم بطول أكثر من 3 كيلو مترات، وتم رفع كافة التراكمات، والتي لاقت الحملة استحسان المواطنين بالشارع.
وقاد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة، امس السبت، لمتابعة عدد من المشروعات المنفذة، وذلك فى إطار جولاته الميدانية للمشروعات القومية بمدن المحافظة، واستهل المستشار مصطفى ألهم، جولته بتفقد وحدة طب الأسرة بالقرايا بحضور عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، حيث أثنى محافظ الأقصر على مستوى النظافة بالأسرة والنظام المعمول به داخل الوحدة، وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية بين رواد الوحدة، واللمسات النهائية لمنظومة التأمين الصحى.
وتوجه محافظ الأقصر لتفقد مكتب السجل المدنى الجديد بإسنا الجارى إنهاء أعمال تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية به، للوقاية من الحرائق وضمان تشغيله بشكل آمن، ووجه ألهم بسرعة انتهاء الأعمال به لتسهيل تلقى المواطنين خدمات الأحوال المدنية بالمراكز والقرى والنجوع التابعة له.
مشروع إنشاء محطة طلمبات إسنا الجديدة بتكلفة 260 مليون جنية
نائب رئيس مدينة إسنا تتابع مشروع إنشاء محطة طلمبات إسنا الجديدة
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