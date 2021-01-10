مشروع محطة طلمبات إسنا الجديدة يخدم 17 ألف فدان بتكلفة 260 كليون جنيه

الأقصر – أحمد مرعى

تابعت المهندسة صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، اليوم الأحد، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء محطة طلمبات إسنا الجديدة، برفقة صالح غانم رئيس قرية النجوع بحرى، والمهندس فهمى عسكر أخصائي المساحة بإدارة طلمبات الأقصر بإسنا، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، وبناء على تعليمات ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا.

وقالت نائب رئيس مدينة إسنا، إن المشروع تم إنشاؤه لسد احتياجات 17 ألف فدان زراعة بقري غرب إسنا بتكلفة تقدر 260 مليون جنيه، حيث بدأ المشروع فى يناير 20 وذلك تحت إشراف الإدارة العام لطلمبات الأقصر.

وفي سياق آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملة نظافة مكبرة أسفرت عن رفع الأتربة والمخلفات الصلبة على جانبي ترعة الرمادي بدءا من كوبري القرية حتى كوبري الأقاليم بطول أكثر من 3 كيلو مترات، وتم رفع كافة التراكمات، والتي لاقت الحملة استحسان المواطنين بالشارع.

وقاد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة، امس السبت، لمتابعة عدد من المشروعات المنفذة، وذلك فى إطار جولاته الميدانية للمشروعات القومية بمدن المحافظة، واستهل المستشار مصطفى ألهم، جولته بتفقد وحدة طب الأسرة بالقرايا بحضور عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، حيث أثنى محافظ الأقصر على مستوى النظافة بالأسرة والنظام المعمول به داخل الوحدة، وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية بين رواد الوحدة، واللمسات النهائية لمنظومة التأمين الصحى.

وتوجه محافظ الأقصر لتفقد مكتب السجل المدنى الجديد بإسنا الجارى إنهاء أعمال تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية به، للوقاية من الحرائق وضمان تشغيله بشكل آمن، ووجه ألهم بسرعة انتهاء الأعمال به لتسهيل تلقى المواطنين خدمات الأحوال المدنية بالمراكز والقرى والنجوع التابعة له.



مشروع إنشاء محطة طلمبات إسنا الجديدة بتكلفة 260 مليون جنية