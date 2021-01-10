ولفت كورتس الى أن كوشر يتولى الوزارة في توقيت دقيق في ضوء معدل البطالة القياسي الذي تسببت فيه أزمة كورونا حيث تم تسجيل 520919 شخصًا كعاطلين عن العمل أو في التدريب في النمسا نهاية ديسمبر الماضي.



من جانبه ....أوضح كوشر أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق الهدف الأهم وهو تجاوز الأزمة الصحية واستعادة النمسا قوتها الاقتصادية القديمة.

يشار الى أن كوشر يبلغ من العمر 47 عاما وهو من مواطني ولاية سالزبورج وسوف يؤدي اليمين الدستورية يوم الاثنين أمام الرئيس الكسندر فان دير بيلين.

ومن المعروف أن الوزيرة السابقة كريستين أشباخر استقالت أمس بعد تفجير الصحافة النمساوية لفضيحة تزويرها شهادتها الجامعية.

