مساعدة مالية وإعادة إعمار منزل للأم صاحبة واقعة تقييد نجلها فى شجرة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قررت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية ، بشأن حالة الشاب المعاق ذهنيا التي تضطر والدته لربطة بحبل يوميا في الشجرة ،بتكليف رئيس الوحدة بفاقوس بعمل بحث لتقديم مساعدة من مؤسسة التكافل .

وتم تكليف رئيس مكتب تأهيل المعاقين بفاقوس لعمل كارنية خدمات متكاملة للابن وتأهيله وتقديم الدعم النفسى له ،كما اوصى وكيل الوزارة جمعية الاورمان باعادة اعمار المنزل المقيمين به .

وقال التضامن الاجتماعي ، أنه فور علمهم بواقعة قيام الام بتقيد ابنها بشجرة خوفا من هروبه ، وجه وكيل الوزارة على الفور الادارة الاحتماعية التابع لها الحالة لبحثها وتقديم كافة الخدمات المتاحة.

وبعد البحث اتضح أن المواطنة مطلقة تبلغ من العمر 52 عام وتتقاضى معاش ضمانى ولديها ابن عمرة 26 عام مريض عقلى يعانى من نوبات صرع ويعيشوا مع الجد والابن يحصل على معاش من التضامن " .

وفى سياق متصل، قدم" اليوم السابع" فيديو لايف حول مأساة سيدة من محافظة الشرقية، تضطر لربط نجلها الشاب المعاق في شجرة بحبل طول اليوم منذ 15 عاما، من شدة الخوف عليه، ففي قرية كفر عمار التابعة لمركز فاقوس، تضطر أم إلى ربط نجلها المعاق ذهنيا، بحبل يوميا في الشجرة، خشية أن يتعرض لأى مكروه أو يتغيب عن القرية، وذلك منذ إنفصالها عن زوجها بسبب إنجاب طفل معاق، بحسب ما أكده الأهالى.

وكانت كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على "يوتيوب" يظهر خلاله شاب "معاق ذهنيا" موثق بشجرة، تحت عنوان شاب مربوط بحبل فى شجرة كافور منذ 15 سنة .

وبالفحص تبين أن الفيديو لأحد الأشخاص "معاق ذهنيا" مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، مقيد من قدميه بشجرة داخل أرض زراعية بدائرة المركز، وناشد المصور الجهات المعنية باتخاذ اللازم وإيداع المجنى عليه داخل دار رعاية اجتماعية.

باستدعاء والدة المجنى عليه (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) أقرت بقيام زوجها بهجرها منذ حوالى 10 سنوات لإنجابها طفلهما "معاق ذهنياً"، وتقوم باصطحاب نجلها للأرض الزراعية التى تعمل على زراعتها وتقوم بتقيده لخوف الأطفال منه وخشية هروبه، وعقب الانتهاء من عملها تقوم بتحريره والعودة به إلى المنزل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.