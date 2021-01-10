وتأكد موظفو سفارة كوريا الجنوبية لدى إيران من سلامة 5 بحارة كوريين جنوبيين، كانوا على متن ناقلة النفط المحتجزة وهم حاليا في ميناء بندر عباس، جنوب إيران.

وكانت الحكومة الإيرانية قد صرحت بأن زيارة المسؤولين الكوريين إلى إيران لا تتعلق بقضية احتجاز ناقلة النفط، مؤكدة على أن الأجندة الرئيسية لهذه الزيارة هى قضية الأموال المجمدة.

يذكر أنه تم تجميد حوالي 7 مليارات دولار من أموال النفط الإيراني في مصرفين كوريين جنوبيين بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج، ، يوم الاثنين الماضي، بزعم أن السفينة انتهكت قوانين الملاحة.