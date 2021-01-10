مدير حماية النيل بالمنيا: تقنين 73 جزيرة نيلية لإقامة مشروعات قومية.. صور

المنيا -حسن عبد الغفار

نهر النيل هو شريان الحياة فى مصر، وتتكاتف جميع الجهات من أجل الحفاظ علي مياه النيل وعدم تلويثها من أجل صحة المواطنين، "اليوم السابع" التقى مدير الإدارة العامة لحماية النيل بالمنيا ،والذى كشف عن دور الهيئة فى الحفاظ على نهر النيل من التعديات والتلوث.

وقال المهندس أيمن أنور، مدير الإدارة العامة لحماية النيل، إن إجمالى المحاضر التى تم رصدها وتحريرها وقرارات الإزالة منذ صدور القانون بلغت 12 ألف 354 محضر، وأن ما تم إزالته حتى الآن 9 آلاف 483 ولم يتبقى سوى 2871 محضر جميعها عبارة عن مبانى مأهولة بالسكان ومبانى ثابته.

وأكد أن ما ساعد فى الوصول إلى تلك النتائج، الحملة التى بدأتها الدولة فى 2017 والخاصة بإزالة التعديات على نهر النيل وما تم تحريره 4519 من ال12 الف مخالفة وجملة الإزالة بلغت 5454 بنسبة تتجاوز 120%حيث تم إزالة المحرر منذ الحملة الأولى والحديث.

وأشار إلى أن الإدارة العامة بالمنيا تشمل من ديروط بمحافظة أسيوط ،حتى زاوية الجدامى بمركز مغاغة شمالا تبدأ من الكيلو 613.600 حتى الكيلو 761 ، أى بطول 147كيلو 3400 متر.

وأوضح أنه بالتوازي مع قرارات الإزالة تقوم الإدارة بعمل التحصيلات والتى تشمل مبالغ مقابل الانتفاع وكذلك رد الشيئ لأصله، حيث كان المستهدف تحصيلة 770 ألف جنيه، وقد نجحت الإدارة فى تحصيل مليون و281 ألف و443 بنسبة 166.42 % بينما المستهدف فى رد الشيئ لأصله كان 220 ألف لكن تمكنا من تحقيق 235 ألف 865 جنيه بنسبة 107%.

وقال مدير الإدارة العامة لحماية النيل، إن الإدارة شاركت فى الإشراف على محور سمالوط الحر تنفيذ أعمال بمبلغ 120 مليون 755 ألف و500 جنيه.

واستطرد قائلا: إن هناك تعاون بين حماية النيل وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وهى عبارة عن تشغيل وترخيص محطات المياه حيث تم تجديد 30 محطة، وكذلك تركيب عدادات لعمل معدلات لكميات مياه الغسيل المرشحات وتحصيل كافة المبالغ المستحقة حتى 31ديسمبر 2020.

ولفت إلى أن ذلك التعاون يؤمن أمرين غاية فى الخطورة وهما كميات المياه المسحوبة لتلك المحطات ،وكذلك المياه الناتجة عن غسل المرشحات ،وفى ذلك الأمر يتم التنسيق مع وزارة الصحة بشكل كبير والتى تقوم بسحب عينات للتأكد من عدم تلوث المياه حرصا على المواطنين.

وأكد أن تلك العينات يتم سحبها شهريا، وجميع النتائج تؤكد نقاء مياه النيل ،حيث أن محافظة المنيا تأتى فى مقدمة المحافظات فى نقاء مياه النيل على مستوى الجمهورية، قائلا: إن الإدارة العامة لحماية النيل استهدفت تنفيذ 6 أعمال ضمن مشروع القرى الأكثر فقرا فى سمالوط ومغاغة وديرمواس وابوقرقاص وملوى إلى جانب تحديث قاعة البيانات الخاصة بالإدارة والتى تشمل المراسى والجزر النيلة بالتنسيق مع المحافظة أجهزة وزارة الدفاع، وأنه تم البدء فى تقنين 68 مرسى خاص بالمحافظة وهى المعديات النيلية وعمل تراخيص لها .

وكشف عن أن تم حصر عدد الجزر النيلية والتى بلغت 73 جزيرة على مستوى المحافظة وجرى زيارة المواقع وذلك استعدادا لإقامة مشروعات قومية وخدمية عليها لخدمة أبناء المحافظة.

وعن الصرف فى مياه النيل قال المهندس ايمن انور ،انه لا يوجد صرف صناعى حاليا داخل محافظة المنيا على نهر النيل، سواء من مصانع أو مراسى أو فنادق ،وأن هناك متابعة مستمرة على ذلك وإن الصرف يتم من خلال قنوات خاصة بها، وأن هناك تعاون كامل بين جميع الجهات من أجل تنفيذ مشروعات الغابات الشجرية والتى سوف تستخدم فيه مياه الصرف لتسميد التربة.

وعن مصرف المحيط قال إنه يتبع الإدارة العامة لصرف جنوب وأن هناك تحرك عام من الدولة بمختلف أجهزتها لكيفية الاستفادة من مياه الصرف التى تلقى فيه من خلال الغابات الشجرية ،وأنه لا يوجد هناك إلقاء مخلفات الصرف فى النيل، لأنها تمر على عدد كبير من القنوات قبل وصولها إلى النيل.

وأوضح أن التعديات على نهر النيل تقلصت بشكل كبير بعد تفعيل القوانين، وزيادة وعى المواطنين بأهمية مياه النيل وعدم تلويثه من أجل توفير بيئة صحية سليمة.



اليوم السابع يحاور مدير الإدارة العامة لحماية النيل



محرر اليوم السابع مع مدير حماية النيل



مدير الإدارة العامة لحماية النيل