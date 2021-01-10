محافظ بنى سويف يقرر علاج الطفل أيمن المصاب بخلل بالجهاز المناعى على نفقة المحافظة

بنى سويف هانى فتحى

قرر الدكتور محمد هانى، غنيم محافظ بنى سويف، تحمل تكلفة الدواء المطلوب لحالة الطفل المصاب بخلل بالجهاز المناعى، من صندوق المساهمة المجتمعية للمحافظة، وذلك لحين توفير الدواء عن طريق إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، موجها بعمل تقرير طبى للطفل بمعرفة استشارى متخصص، ليتم رفعه لوزارة الصحة لبحث إمكانية وسبل توفير العلاج المطلوب وعلاجه على نفقة الدولة، بجانب التواصل مع هيئة الدواء المصرية بشأن إمكانية توفير الدواء المطلوب، مؤكدا أن المحافظة بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لن تدخر جهدا لضمان توفير العلاج بشكل منتظم ومستمر.

جاء ذلك خلال مكالمته التليفونية بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف، والذى قد استقبل اليوم والد الطفل بمقر مديرية الصحة، حيث حرص المحافظ على مكالمة والد الطفل تليفونيا لطمأنته بأنه لن يدخر جهدا ولا سبيلا فى هذا الشأن، واستمع لوالد الطفل عن مستجدات الحالة والظروف التى تمر بها الأسرة، خاصة أن الدواء المستعمل لعلاج الحالة توجد صعوبة فى توفيره، بجانب تكلفته الكبيرة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن المديرية تسير فى أكثر من اتجاه وتنفيذا لتوجيهات المحافظ لتوفير العلاج للطفل بشكل منتظم، خاصة وأن نفس المرض قد تسبب فى وفاة 4 أشقاء له " حسب ما أكد والد الطفل، مشيرا إلى أنه يجرى التواصل مع أكثر من جهة مختصة فى مقدمتها الهيئة العامة للتأمين الصحى وإدارة العلاج على نفقة الدولة بالوزارة، وذلك لدراسة الحلول والبدائل المتاحة مع دراسة الإمكانية لو تطلب الأمر علاجه بالخارج على نفقة الدولة، بجانب التواصل مع الجمعية التى كانت توفر الدواء له قبل ذلك لإمكانية الاستمرار فى توفيره، وغيرها من الحلول والبدائل المطروحة.

وأشار وكيل وزارة الصحة أنه "فور تكليف المحافظ " ببحث حالة الطفل، تواصل "أمس " مع والد الطفل " تليفونيا " واستفسر منه عن الوضع الصحى لحالة ابنه، ومشيراً "أيضا" أنه كلف مدير إدارة ببا "د. طارق عباس" بزيارة أسرة الطفل والاطمئنان على حالته الصحية، حيث اطمأن بالفعل "مساء أمس " على الطفل بمنزل الأسرة.

وكان اليوم السابع نشر مشكلة الطفل أيمن عماد من قرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف والذى يعانى من مرض غامض خلل بالجهاز المناعى ويحتاج إلى علاج خارج التأمين الصحى.

ورصد اليوم السابع مشكلة الطفل فى تقرير تحت عنوان مرض غامض".. الطفل "أيمن" ينتظر مصير أشقائه الثلاثة بعد وفاتهم بمرض مناعى نادر .. الأب يكشف احتياجه لحقن بـ 26 ألف جنيه كل شهرين ويطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. والطفل :"مش عايز من الدنيا غير الحقن علشان أخف".