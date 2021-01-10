اليوم السابع
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الأحد، 10 يناير 2021 04:51 م
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لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تحضر لإجراء انتخابات عامة

الأحد، 10 يناير 2021 04:20 م
لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تحضر لإجراء انتخابات عامة الرئيس الفلسطيني
(رويترز)

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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الأحد إنها تحتاج 120 يوما من تاريخ صدور مرسوم رئاسي لإجراء انتخابات عامة للمجلس التشريعي بعد 14 عاما على آخر انتخابات له.

وأضافت اللجنة في بيان أنها عقدت "اجتماعا في مقرها العام بالبيرة، وعبر تقنية الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات العامة التشريعية والرئاسية المزمعة".

وأطلع حنا ناصر رئيس اللجنة خلال الاجتماع أعضاء اللجنة على نتائج لقائه بالرئيس محمود عباس مساء يوم السبت، والذي جرى خلاله التباحث في مواعيد الانتخابات.

وأضاف البيان "قدمت اللجنة خلال الاجتماع مقترحات لتواريخ محددة لإجرائها، وفقاً للمدد القانونية التي نص عليها قانون الانتخابات العامة، واعتبارات السلامة العامة ضمن جائحة كورونا".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أمس إن عباس سيعقد خلال أسبوع اجتماعا آخر مع لجنة الانتخابات المركزية، حتى يقوم بإصدار المراسيم في موعد أقصاه 20 يناير كانون الثاني يتبعها حوار بين الفصائل حول العملية الانتخابية.

 

 

 


فلسطين

إسرائيل

محمود عباس

أبو مازن

السلطة الفلسطينية

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