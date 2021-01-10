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عمدة نيويورك: ترامب فقد عقله وبقائه فى السلطة خطر على أمريكا

الأحد، 10 يناير 2021 12:07 م
عمدة نيويورك: ترامب فقد عقله وبقائه فى السلطة خطر على أمريكا بيل دي بلاسيبو - عمدة نيويورك
كتب محمد شعلان

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شن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيبو، هجوما عنيفا ضد تصرفات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ضد المؤسسات الديمقراطية ، مؤكدا أن ترمب ، فقد عقله ونخشى تصرفاته المتهورة خلال الأيام المقبلة 

 

عمدة نيويورك فى المؤتمر
عمدة نيويورك فى المؤتمر

 

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصادر مقربة من نائب الرئيس الأمريكى، أن مايك بنس،  لا يستبعد تطبيق التعديل 25 فى الدستور الأمريكى وعزل دونالد ترامب، ويفضل الاحتفاظ بهذا الخيار فى حال أصبح الأخير أقل توازنا عقليا.

 

وأضافت المصادر لـ"سى إن إن"، أن هناك مخاوف في فريق بنس من تطبيق التعديل وعزل ترامب، وذلك بسبب احتمال خروج الأخير واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها فى خطر.

 

وأوضحت المصادر، أن نائب الرئيس وترامب لم يتحدثا منذ اختراق أنصار الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته مبنى الكونجرس يوم الأربعاء الماضى، وأشار مصدران مقربان إلى أن ترامب غاضب جدا من بنس في حين أن الثانى محبط وحزين بسبب ما يفعله الرئيس الأمريكي.

 

وكان ترامب قد طلب من بنس رفض نتائج الانتخابات وإبطالها في جلسة الكونجرس، لكن نائب الرئيس بعث برسالة لأعضاء الكونجرس أبلغهم فيها أنه سيتبع الدستور.

ويحذر حلفاء ترامب من المضى قدما بعملية عزل الرئيس الأمريكى، إذ كان قد قال حليفه السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، عبر صفحته الرسمية على تويتر، إن مضى رئيسة مجلس النواب، نانسى بيلوسى، بعملية عزل ترامب ستتسبب بأضرار جسيمة، مطالبا الرئيس المنتخب، جو بايدن، بحماية البلاد من عواقب هذه الخطوة.


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