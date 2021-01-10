عادل الغضبان: رفع كفاءة الطرق المحيطة ببازار بور سعيد الجديد بحى العرب

بورسعيد محمد فرج

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، اليوم الأحد، أنه فى إطار الطفرة التى تشهدها بورسعيد فى مجال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف أنحاء المحافظة، واستكمالا لأعمال رصف الشوارع فى محيط المشروعات الخدمية الجديدة لتيسير وسهولة الحركة، فقد تم البدء فى رصف ورفع كفاءة الطرق المحيطة ببازار بور سعيد الجديد بحى العرب بما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتوفير سبل الراحة للمواطنين خاصة المترددين على الأسواق الحضارية الجديدة بحى العرب .

وأوضح محافظ بور سعيد، أن هناك خطة شاملة للارتقاء بالطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة بما يساهم ايضا فى تحقيق المظهر الجمالى والحضارى ببورسعيد، لافتا أنه جارى الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بالطرق المحيطة بسوق الخضار الجديد فى أقرب وقت.