ضبط 8.5دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالغربية

الغربية - عادل ضرة

ضبطت حملة لمديرية التموين بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، 8.5طن دقيق بلدي مدعم، داخل أحد المخابز البلدية، بقصد بيعهم بالسوق السوداء.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بقيام بعض أصحاب المخابز البلدية المدعمة بتهريب جزء من حصتها من الدقيق البلدي المدعم المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم بغرض الاتجار بها في السوق السوداء مما يؤدي إلى إحداث أزمة خبز مدعم.

وتم تشكيل حملة تموينية تحت إشراف المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين ضمت مدير إدارة تموين كفر الزيات ورئيس قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفر الزيات ومفتشي قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفر الزيات وذلك للمرور المفاجئ على المخابز البلدية المدعمة بدائرة مركز كفر الزيات.

وأسفرت الحملة عن ضبط المسئول عن مخبز بلدي بناحية قرية منية ابيار وذلك لاستيلائه وتصرفه في ١٧٠ جوال دقيق بلدي مدعم من حصة المخبز بغرض الاتجار بها في السوق السوداء بإجمالي وزن ٨.٥طن وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الواقعة.