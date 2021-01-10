ضبط 54 مخالفة بالمخابز والأسواق بمدن طور سيناء ودهب ونوبيع بجنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء حملات تفتيشية على مستوى مدن المحافظة لرصد المخالفات التموينية ولإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق بهدف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار والحفاظ على الدعم والتأكد من مدى توافر احتياجات ومتطلبات المواطنين من السلع الغذائية.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاحترازية حيال المخالفين، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه قال سامى عبد القادر وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء إنه تم تشكيل حملة تموينية برئاسة ابراهيم الحارون وكيل المديرية واشراف كلا من ايمن ابراهيم مدير الرقابة التموينية ومحمد محمد سالم وهمت فهمى ومحمد اسماعيل والسيد خاطر حملة على مدن طور سيناء ودهب ونوبيع وان الحملات أسفرت عن ضبط 54 مخالفة تموينية من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق منهم 31 محاضر وهم تحرير 8 محاضر المخالفة انتاج خبز غير مطابق للمواصفات وبين خبز ناقص الوزن عدم وجود ميزان بمدن طور سيناء ونوبيع ودهب.

كما تم تحرير 23 محاضر بمدينة دهب تحرير 7 محاضر عدم الاعلان عن الاسعار و2 محضر عدم توافر الاشتراطات الصحية و1 محضر بيع زائد عن المقررات التموينية و13 محضر تشغيل عمالة بدون شهادات صحية منتجات.

وأضاف وكيل وزارة التموين سوف استمرار الحملات الاسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار.