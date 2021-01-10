رفع 700 طن قمامة من المقلب الرئيسى بمدينة القنايات بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على وحدة التدخل السريع بالديوان العام بضرورة رفع أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة من المقلب الرئيسى بمدينة القنايات لخلق جو بيئى وصحى نظيف للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدن المحافظة وكإجراء احترازى ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية قامت وحدة التدخل السريع بإشراف العميد علاء الشعراوى المشرف العام على الحملات الميكانيكية والمهندس محمد صلاح رئيس وحدة التدخل السريع برفع 700 طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسى بمدينه القنايات بواقع 35 نقله على مدار أربعة أيام، بإستخدام 6 معدات 4سياره قلاب – 2 لودر تابعة لوحدة التدخل السريع ومدينة القنايات.

وفى هذا الإطار أوضح المهندس محمد صلاح أنه تم نقل معدات وحدة التدخل السريع لمدينة الخطارة وذلك لصيانة المدفن الصحى بالخطارة وتسوية القمامة وفرد الرمل والردش لتثبيت المطالع وأماكن تفريغ القمامة بالمدفن.