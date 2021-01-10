اليوم السابع
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رئيس حى العرب ببورسعيد: تطهير المنشآت الحكومية للحفاظ على صحة المواطنين

الأحد، 10 يناير 2021 08:30 ص
رئيس حى العرب ببورسعيد: تطهير المنشآت الحكومية للحفاظ على صحة المواطنين عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب ببورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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أعلن عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب ببورسعيد، تعقيم وتطهير كل المنشآت الحكومية بنطاق الحى وسط إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للعاملين والمواطنين من خطر العدوى والحد من انتشار الفيروس .

وقال رئيس حى العرب، لـ"اليوم السابع"، إنه تم التنسيق مع المهندس أسامة رخا المستشار الفنى لمكافحة ناقلات الأمراض على شن حملات لتعقيم وتطهير  المنشآت الخدمية والحكومية وغيرها، فضلا عن تطهير المرافق العامة حرصا على سلامة المواطنين والمترددين والوافدين من المحافظات المجاورة من فيروس كورونا .  

وتابع عبد الفتاح، أن حملات التطهير قادها المهندس أسامة رخا ومحمد خلف سكرتير حى العرب، حيث تم تطهير ديوان حى العرب وكافة الإدارات التابعة للحى  وبعض المنشآت والمحلات التجارية وغيرها من المرافق الخدمية لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامة العاملين والمواطنين .

ومن جهة آخرى  شدد رئيس الحى، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بإرتداء الكمامة واستعمال المطهرات وإرتداء الجاونتى ضمن الإجراءات الاحترازية  لمواجهة  فيروس كورونا .

 


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