دورات للعاملين بمياه الشرقية لكيفية الدخول للأماكن الضيقة بالمحطات

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورش العمل المختلفة لصقل مهارات وتعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، وتدريبهم على إستخدام أحدث الأساليب العلمية لضبط منظومه العمل، وذلك تماشياً مع خطة الدولة، ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

وفى هذا السياق أشار اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية إلى أن الشركة فى حاله حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمى للمعلومات ومن ثم تطوير العنصر البشرى بإعتباره أحد مقومات النجاح لأى مؤسسة بالدولة لافتاً إلى قيام مسئولى السلامة والصحه المهنية بفرع الشركة بمنيا القمح بتنفيذ ورشة عمل لتدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسريب الكلور وذلك بمحطة مياه كفر الصعيدى بهدف بث الأمان والطمأنينة فى قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم وتدريبيهم على كيفيه التعامل مع الحالات الطارئة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى قيام مسؤولى الصحة والسلامة المهنية بفرع الشركة بفاقوس بتدريب العاملين على كيفية الدخول الى الأماكن المغلقة وذلك بمحطة الوابورات المرشحة وتعريفهم بأهمية تطبيق الإجراءات والإحتياطات الوقائية وإتخاذ الحلول الهندسية والفنية والصحية الضرورية، بهدف تأمين بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية سواء للعاملين أو المترددين على المؤسسة الصناعية.