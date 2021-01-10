خارجية إنجلترا تطالب طهران بالإفراج عن مراد طهباز والبريطانيين المحتجزين

ريهام عبد الله

طالب دومينيك راب، وزير الخارجية البريطانى، السلطات الإيرانية، بالإفراج عن مراد طهباز، وهو بريطانى أمريكى إيرانى الجنسية، وهو محتجز منذ 3 سنوات لدى طهران، قائلا :":ندعو السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراحه، وجميع البريطانيين مزدوجي الجنسية المحتجزين بشكل تعسفى".

وقال راب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يصادف اليوم الذكرى الثالثة لاعتقال مراد طهباز، بريطاني، أمريكي، إيراني الجنسية، في إيران، نواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم أسرته، وندعو السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراحه، وجميع البريطانيين مزدوجي الجنسية المحتجزين بشكل تعسفى".



دومينيك راب

وفى سياق آخر قال دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، إنه يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبدا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق قال بيان فرنسي ألماني بريطاني إن الدول الثلاث قلقون من تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20%، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف البيان الفرنسي الألماني البريطاني أنه لا مبرر للاستخدام المدنى من رفع إيران التخصيب بنسبة 20%.

وتابع البيان الفرنسي الألمانى البريطاني أن رفع إيران لنسبة التخصيب يعرقل التوصل لاتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية، "إن النظام الإيراني يستخدم برنامجه النووى لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمى"، داعية المجتمع الدولى إلى اتخاذ موقف لمواجهة التهديدات الإيرانية، وقالت الخارجية في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، "إن إيران لديها التزام قانوني بموجب الاتفاق النووى - الموقع معها في عام 2015 - للسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، وبالتالي فإن انتهاك هذه الالتزامات يتجاوز الإجراءات الإيرانية السابقة التي تتعارض مع التزاماتها النووية في الاتفاق".

وشدد البيان على الأهمية الكبيرة لامتثال إيران لهذه الالتزامات، مضيفا أن سياسة حافة الهاوية لن تعزز موقف إيران، بل ستؤدي، بدلا من ذلك، إلى مزيد من العزلة والضغط عليها.