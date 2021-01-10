حملات لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات وغلق 3مقاهى في البحيرة

البحيرة ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات التعقيم والمتابعة لكافة الإجراءات الخاصة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء والتزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات .

وشهدت مجمعات المواقف بنطاق محافظة البحيرة حملات مكبرة لمتابعة التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامات مع تطبيق القانون وفرض الغرامات الفورية على المخالفين، حرصا صحتهم وسلامتهم وسلامة المحيطين.

وأكد محافظ البحيرة، استمرار عمل جميع اللجان والجهات المعنية لمتابعة الالتزام بكافة التعليمات المقررة وتطبيق كافة الإجراءات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشداً جموع المواطنين من أبناء المحافظة بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والمساهمة مع كافة الجهود التى تقوم بها الدولة لمجابهة ومواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وفى إطار توجيهات محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات إشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن :

- غلق 3 مقاهى ومصادرة عدد 20 شيشة بمركز ومدينة إدكو

-رفع 65 حالة اشغال ثابت ومتحرك بمركز ومدينة أبو حمص

-رفع 931 حالة إشغال بدمنهور ما بين ثابت ومتحرك

رفع 55 حالة اشغال وازالة اللافتات الاعلانية المخالفة بحوش عيسي

- ازاله الاعلانات المخالفة وفض الأسواق بمركز ومدينة الدلنجات



جانب من الحملات



مواقف السيارات بالبحيرة