حملات لرفع الإشغالات بالطريق وبالميادين والشوارع فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات بحرم الطريق وبالميادين والشوارع الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإعادة الإنضباط للشارع وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، قامت رئاسة حي أول الزقازيق بالإشتراك مع شرطة المرافق بقيادة العميد عاطف هيكل بحملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاه بالمحطة وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع البوسطه وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى أبو عميره وشارع فاروق وامام مدارس الفاروق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملات مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع شرطه المرافق شملت (شارع بورسعيد - شارع جمعية الجمل - شارع سعد زغلول - قرية العدلية -شارع جمال عبد الناصر) وأسفرت عن تحرير20 محضر وإزالة 71 حالة إشغال طريق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس ومسؤلى قسم الإشغالات بالمجلس بحملة لرفع الاشغالات من ( شارع النقراشي - السوق - مسجد شمعة - مزلقان ترعة السماعنة المردومة - نقطة شرطة السوق ) لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.