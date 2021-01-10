تموين المنيا يضبط 73 مخالفة متنوعة بالمخابز البلدية والأسواق

المنيا -حسن عبد الغفار

واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجارى والتدليس من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات اسفرت عن تحرير 73 مخالفة تموينية منها 37مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين ( إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- عدم وجود ميزان -عدم وجود سجلات- قضايا متنوعة أخرى) و36 مخالفة فى مجال متابعة الأسواق تنوعت بين "عدم وجود شهادة صحية -مجهولة المصدر- صلاحية- تجار تموينيين - ذبح خارج المجازر الحكومية- بدون تراخيص".