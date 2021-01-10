اليوم السابع
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تكريم مدربي التعليم الفني على المنصة الالكترونية "ادمودو" بالغربية

الأحد، 10 يناير 2021 01:23 م
تكريم مدربي التعليم الفني على المنصة الالكترونية "ادمودو" بالغربية تكريم 32 مدرب من مدربي التعليم الفني بالغربية
الغربية - عادل ضرة

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كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدربي منصة "ادمودو" بالتعليم الفني لكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، حيث قام المدربين بتدريب معلمي التعليم الفني في التفاعل من خلال المنصة الالكترونية "ادمودو"، وذلك خلال العام الدراسي الماضي 2019 / 2020.

ونظراً للظروف الاستثنائية والإجراءات الوقائية والاحترازية، قام وكيل الوزارة بتسليم 32 شهادة تقدير  لكلا من وليد المنشليني، مسئول التدريب والجودة بالتعليم الفني، وبهية الخواجة، مسئول منصة ادمودو، نيابة عن جميع المدربين، بحضور  حضور فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

 


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