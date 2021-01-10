تشميع مقهى ومحاضر لمحال تجارية لمخالفتها قرار "الشيشة" بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أسفرت الحملة المكبرة التى قادتها شرطة المرافق بأسوان، بالتعاون مع الرقابة الصحية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بشان مواعيد غلق المحال التجارية وتقديم "الشيشة"، فى ظل توجيهات الحد من انتشار فيروس كورونا عن غلق وتشميع مقهى وتحرير محاضر ضد عدد من المحال التجارية.

وبالتنسيق والتعاون مع شرطة المرافق ومباحث قسم أول أسوان، مساء اليوم، حملة مداهمة أمنية إستهدفت أحد المقاهى بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، نظرا لتدوالها "الشيشة" بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، إن الحملة شارك فيها شرطة المرافق ومباحث أول أسوان، والطب الوقائى، وأسفرت عن غلق وتشميع مقهى بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان بالشمع الأحمربعد تداوله لعدد من الشيش والمعسل، تم على الفور تحريز المضبوطات وتشميع المقهى طبقا لقرار مجلس الوزراء، وجاري عرض المتهم على النيابه العامه لمباشرة التحقيق

وأضاف مدير عام الطب الوقائى، فى بيان صحفى، أن الحملة، قامت أيضا برفع عدد من الإشغالات لمحال تجارية ، لمخالفة مواعيد الغلق فى العاشرة مساء،، وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية، واتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة .



استخدام الشيشه



الشيشة داخل المقاهى



تشميع المقهى



جانب من الحملة



ضبط شيشه داخل مقهى بأسوان