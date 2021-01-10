تحرير 11 محضرا متنوعا وفض 4 أفراح خلال حملات رقابية بحى شمال المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ القرارات الصادرة من الدولة، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والقضاء على أى تجمعات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تنفيذ تكليفات المحافظ، بالمتابعة الميدانية على المطاعم والمقاهى وعلى كافة الأماكن التى يتردد عليها المواطنين، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بفيروس كورونا المستجد، والالتزام بتطبيق مواعيد الغلق المحددة بالإضافة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بالتعاون مع شرطة المرافق، وجهاز حماية المستهلك، والجهات المعنية.

وأوضح العقيد محمد صلاح، رئيس المركز، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بحى شمال المدينة، حيث اسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر متنوع ما بين (اشغال طريق ونظافة وعدم وجود سجل تجارى ومنتجات مجهولة المصدر) كما تم إغلاق أحد المخازن بأحد المقاهى بالحى لوجود شيشة بداخله، كما تم فض 4 افراح بمجلس قروى البرجاية، منهم اثنين بقرية صفط اللبن واثنين بدماريس، مؤكداً استمرار تنفيذ الحملات بصفة دورية لمتابعة تنفيذ القرارات وإزالة الإشغالات والتعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.