بدء عودة الكهرباء تدريجيا إلى باكستان بعد انهيار مفاجئ فى الشبكة القومية

كتب سمير حسنى

ذكرت تقارير إعلامية، بأن الكهرباء بدأت فى العودة تدريجيا فى باكستان، بعد انهيار فى الشبكة القومية أغرق البلاد فى الظلام مساء أمس السبت. كان مسؤولون قالوا إن انهيارا بشبكة الكهرباء القومية في باكستان أغرق البلاد في الظلام مساء السبت.

وقال وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان على تويتر "انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد ناجم عن انخفاض مفاجئ في التردد بمنظومة نقل الكهرباء".

وأضاف أن الجهود جارية لتحديد الأسباب وطالب مواطنيه في جميع أنحاء البلاد بالتزام الهدوء.