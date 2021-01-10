اندنبدنت: غضب بين الموسيقيين ببريطانيا بعد تخلى الحكومة عن بند إتاحة الجوالات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت"، إن الحكومة البريطانية وصفت بأنها ضعيفة بعد تقرير كشف أنها رفضت صفقة مع الاتحاد الأوروبى كانت ستمنح الموسيقيين إمكانية تنظيم الجولات بدون تأشيرة فى القارة، مما يوفر البيروقراطية باهظة الثمن والتى قد تكون باهظة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

ذكرت صحيفة إندبندنت أنه على الرغم من ادعاء الحكومة أن بروكسل رفضت ترتيب "طموح" يقضى بالسماح بالجولات المتبادلة، قال مصدر فى الاتحاد الأوروبى إن المملكة المتحدة هى التى رفضت قبول الإجراءات الأوروبية التى تمنح 90 يومًا من السفر بدون تأشيرة.

ونُقل عن المصدر الذى لم يذكر اسمه، والذى قيل إنه قريب من المفاوضات، قوله فى "اتفاقيات مع دول ثالثة، إن تأشيرات [العمل] غير مطلوبة للموسيقيين. حاولنا إدراجه، لكن المملكة المتحدة رفضت ".

واتهم المصدر الحكومة بالكذب بشأن المفاوضات، وقال إن المملكة المتحدة رفضت الموافقة لأنها "كانت تنهى حرية التنقل".

أصدرت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة (DCMS) بيانًا قال فيه إن المملكة المتحدة "دفعت من أجل اتفاقية أكثر طموحًا مع الاتحاد الأوروبي"، والتى كانت ستشمل الموسيقيين ولكن "مقترحاتها تم رفضها".

تم إلقاء اللوم على إصلاحات الهجرة التى أجرتها بريتى باتيل بسبب القيود الأكثر صرامة على تجوال الموسيقيين فى الاتحاد الأوروبى، والتى تتطلب منهم التقدم للحصول على تأشيرات للإقامة لمدة تزيد عن 30 يومًا وتقديم دليل على الادخار وشهادة رعاية.

التزمت الوزارة ببيانها الأصلى، مكررة ادعائها بأنها "دفعت من أجل اتفاقية أكثر طموحًا مع الاتحاد الأوروبى بشأن الحركة المؤقتة للمسافرين من رجال الأعمال، والتى كانت ستغطى الموسيقيين"، بينما رفضت القصة ووصفتها بأنها "تكهنات غير صحيحة ومضللة من مصادر مجهولة فى الاتحاد الأوروبى ".

استجاب توم يورك من راديوهيد للتقرير من خلال وصف الحكومة بأنها ضعيفة، بينما طالب آخرون بعمل جماعى قوى حيث تكافح صناعة الموسيقى للتعامل مع تأثير Covid-19 وعدم القدرة على القيام بجولة مكلفة فى الاتحاد الأوروبى.