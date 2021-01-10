اليوم السابع يرصد أول يوم عمل لمحافظ الإسكندرية بعد تعافيه من كورونا.. فيديو لايف

وشدد اللواء محمد الشريف، على ضرورة زيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية الوقاية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا، قائلا: "بعض المواطنين يتعاملون مع المرض باستهانة ولا مبالاة على الرغم من الجهود التى تبذلها الدولة لزيادة الوعى لدى المواطنين"، مؤكدا أن الإصابة بفيروس كورونا ليس أمرا سهلا.

وواصل محافظ الإسكندرية متابعة ملفات المحافظة من داخل العزل المنزلى، باستراحة المحافظ بمنطقة جليم شرق الإسكندرية، حيث تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستعداد استضافة الإسكندرية لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، استعدادا لتنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة "حياة كريمة" والتي تشمل 3 قرى و42 كفرا ونجعا بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

يأتى ذلك فيما وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات التطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث شدد على تطهير الموقف الجديد بشكل دورى، وشدد على كافة الجهات المعنية بتكثيف المتابعة بشأن اتباع الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل الجماعية وأماكن تجمعات المواطنين.

وكلف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتكثيف حملاتها بالأحياء والتأكد من وضع الملصقات وإرشادات التوعية للوقاية من الفيروس، وأهم الإجراءات الاحترازية التى أصدرتها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.