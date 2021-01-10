المنوفية تشترى دفعة جديدة من أسطوانات الأكسجين الطبى بـ1.3 مليون جنيه

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وصول دفعة جديدة من أسطوانات الأكسجين الطبى لدعم منظومة الأكسجين وقطاع الصحة بنطاق المحافظة فى رسالة طمأنة لجموع مواطنى المحافظة لتغطية احتياجات المستشفيات الضرورية والطارئة من الأكسجين ، وذلك من خلال التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع كخطوة جادة لسد احتياجات المستشفيات من الأكسجين فى مواجهة كورونا، وذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة .

وكشف محافظ المنوفية عن دعم المنظومة بعدد 500 أسطوانة أكسجين مختلفة السعة وعدد 100 منظم اسطوانة اكسجين بالفلوميتر والمرطب بإجمالى تكلفة مليون و300 ألف جنيه من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة، فضلا عما تم تخصيصه للمحافظة من وزارة الصحة فى هذا الشأن، مشيراً الى أنه تم تكليف الإدارة المالية بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بشأن عملية شراء وتوريد أسطوانات الأكسجين وفق الاحتياجات الضرورية والطارئة للمستشفيات ومطابقة الأصناف الموردة للمواصفات القياسية المحلية والدولية، حيث تم شراء 250 أسطوانة أكسجين سعة 40 لتر، 100 أسطوانة سعة 68 لتر، 150 أسطوانة سعة من 3,4 إلى 10 لترات تستخدم لحالات العزل المنزلى وذلك تماشياً مع بدء انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا تحت شعار "100 مليون صحة ".

وأشار المحافظ الى أن عملية توزيع اسطوانات الاكسجين ستتم على المستشفيات بنطاق المحافظة وفق الاحتياجات الضرورية والطارئة لكل مستشفى، كما سيتم تدعيم حالات العزل المنزلى بالاسطوانات صغيرة السعة وفقا لخطة مديرية الصحة فى هذا الشأن .

وفى الوقت نفسه قدم محافظ المنوفية الشكر للأطقم الطبية والاجهزة التنفيذية واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا على جهودهم، مشيرا الى أن هناك خلية نحل تعمل على مدار الساعة للتعامل الفورى لحل أى مشكلة تطرأ فى نقص الأكسجين فى المستشفيات مع تقديم تقرير يومى مفصل مؤكدا على أنه لا يدخر جهداً فى سبيل تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى والحفاظ على أرواحهم .







