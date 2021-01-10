الإمارات تتخطى حاجز المليون جرعة من لقاح لفيروس كورونا فى حملة التطعيم

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الإمارات تخطت حاجز المليون جرعة من لقاح لفيروس كورونا في إطار حملة التطعيم ، على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة .

وفى وقت سابق سجلت الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، 2.876 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات 230.578 حالة، مقابل شفاء 2.545 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 206.114 حالة، ووفاة 6 حالات ليصل إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس 708 حالة.، بحسب الإفادة الصحفية اليومية حول أخر مستجدات الفيروس المستجد فى البلاد.