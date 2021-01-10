اشتباكات عنيفة بين الشرطة العراقية ومحتجين فى الناصرية والجيش يتدخل.. فيديو

كتب محمد سعودي

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات توثق الاشتباكات العنيفة التي وقعت في العراق بين الشرطة ومحتجين، فيما قطع عشرات المتظاهرين الطرق المؤدية إلى ساحة الحبوبي وسط الناصرية، وأشعلوا إطارات السيارات، فيما تدخل الجيش لحماية المتظاهرين وفقا ما ذكره رواد تويتر.

لا يا خوي اهلك و ناسك، دير بالك عليهم خوي خوي..



شكراً الكم ابطالنا و فخرنا ..#ساحة_الحبوبي ومقترباتها امتلأت بالشباب الأبطال وانتشار لعدد من قطعات الجيش مع أستمرار أطلاق الغاز والرصاص بشكل متفرق من قبل الإتحادية وقوات الشغب..



حافظوا على سلامتكم شبابنا.. pic.twitter.com/sJ1ZKWgVdR — Omar Habeeb || عمر حبيب (@TheOmarHabeeb) January 10, 2021

وذكرت وسائل إعلام عرقية، أن شرطى عراقى قتل وأصيب وأصيب عشرات المتظاهرين ورجال الشرطة في مواجهات بمدينة الناصرية جنوب العراق، فيما أعلنت خلية الإعلام، الأحد، استشهاد شرطى وإصابة 33 خلال أحداث ذي قار اليوم.



كما أفاد مصدر أمنى، فى حديثه إلى "السومرية نيوز"، اليوم، تسجيل إصابات بين صفوف متظاهرين والقوات الأمنية في مدينة الناصرية، قائلا :"صدامات وقعت بين متظاهرين والقوات الامنية في ساحة الحبوبى وسط الناصرية... ذلك تسبب بوقوع إصابات بين الجانبين، تم نقلهم الى مستشفيات قريبة لتلقى العلاج".

بارود ودمة يشتعل لاهله و غيرته هي الي تقوده..



فرسان الجيش يقفون سوراً لحماية المتظاهرين ..#الجيش_ويانة pic.twitter.com/TgEsv0VEV3 — Omar Habeeb || عمر حبيب (@TheOmarHabeeb) January 10, 2021

جيشنا يتدخل في #الناصرية لطرد قوات الشغب التي باشرت بأطلاق النار اتجاه الشباب المتظاهر و قبلها استشهد احد افراد الجيش على يد قوات الشغب. pic.twitter.com/YEt3kXWYdD — Omar Habeeb || عمر حبيب (@TheOmarHabeeb) January 10, 2021



احتجاجات في العراق



اشتباكات عنيفة بين الشرطة العراقية ومحتجين في الناصرية



إشعال اطارات السيارات في مظاهرات العراق



مظاهرات في العراق







