إيقاف التعديات فى المهد ومراجعة تراخيص إنشاءات بدون ترخيص ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، برئاسة اللواء وليد البيلى، حملة لرفع كفاءة النظافة وتطهير الشوارع من المخلفات والقمامة والأتربة بمناطق متفرقة من المدينة، حيث قامت الفرق المجمعة من عمال مشروع النظافة برفع الأتربة من الطرق العامة وبعض الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

كما تم جمع القمامة المنزلية بقرى دائرة بياض العرب، وشريف باشا، وإبشنا وبليفيا، وتزامنت الشرقية، بينما قامت شبكة الكهرباء الداخلية بمراجعة كفاءة الإنارة العامة بطريق بورسعيد وشارع صفية زغلول، فيما قامت إدارة الحدائق بقص وتهذيب الأشجار داخل إدارة مرور بنى سويف.

وقامت الوحدة المحلية لقرية شريف باشا بتنفيذ الإزالة لحالتى تعد على أرض زراعية بزمام القرية، علاوة على قيام مجلسى قروى بياض العرب، تزمنت الشرقية بالتحفظ على مواد ومعدات البناء لإنشاءات بدون ترخيص بدائرتهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التى تم رصدها حفاظاً على الرقعة الزراعية، ونفاذا للقانون وجارى مراجعة تراخيص المبانى تحت الإنشاء لضبط التعديات فى المهد على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.