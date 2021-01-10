إغلاق 12 منشأة طبية خاصة مخالفة ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أغلقت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، 12 منشأة طبية خاصة مخالفة، فى حملة مكبرة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بإشراف الدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر .

وكلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، الدكتور أحمد بغدادى مدير الطب العلاجى، والدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر، بعمل حملة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا ومدى التزام المنشآت الخاصة بالتراخيص .

وقامت إدارة العلاج الحر بإدارة ببا بقيادة الدكتور شيرين سعيد السنوسى بالمرور على 15 عيادة ومعمل بقريتى البرانقة وطنسا بمركز ببا، حيث تم غلق 4 معامل تحاليل، و5 عيادات خاصة، و3 مراكز علاج طبيعى، وتم التنبيه على 3 عيادات جديدة بضرورة الترخيص واتباع الإجراءات الاحترازية.