إسعاف المصابين بحادث الطريق الإقليمى بالمنوفية بمستشفى أشمون العام

المنوفية - محمود شاكر

أكد الدكتور عبد الله بشير، مدير مستشفى أشمون العام، أن حالات الإصابة التى تم نقلها إلى مستشفى أشمون العام فى حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص وسيارة ملاكى، على الطريق الإقليمى جارى إسعافهم، لافتا إلى أن الإصابات ما بين كسور وجروح.

وأضاف بشير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحويل "عقل عبده عقل" إلى مستشفى شبين الكوم، وذلك لخطورة إصابته بكسور متفرقة بين الفك وكسور مختلفة بأنحاء الجسم.

كان قد لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص وسيارة ملاكى، على الطريق الإقليمى، تم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف محافظة المنوفية برئاسة الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق إسعاف المحافظة اخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفين بالطريق الاقليمى.

على الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف تحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة، وتبين وفاة كلا من احمد حمدان قطب 35 سنة، واحمد مسعود عبد الخير 26 سنة، و عدى يسرى حماد على 35 سنة .

كما أصيب كل من "عقل عيد عقل 30 سنة، سعيد عبدالمعز قنديل 50 سنة، احمد يحيى عبدالرحمن 26 سنة، شعبان رمضان رسلان 27 سنة، وليد جلال السيد 34 سنة، عبدالمحسن عبدالعال عبدالتواب 48 سنة، عبدالمنصف حمودة 30 سنة .

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص ونتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بسبب الشبورة المائية، تم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.