إخلاء سبيل الأم المتهمة بتقيد نجلها المعاق ذهنيا بحبل فى شجرة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قررت نيابة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل الأم صاحبة واقعة تقييد نجلها بشجرة بالحبل لأكثر من 15 عاما، من سراي النيابة وكانت استدعت النيابة العامة الأم ثريا كامل للتحقيق، وطلبت تحريات المباحث حولها الواقعة .

كشفت أجهزة الأمن ملابسات عن تداول مقطع فيديو على "يوتيوب" يظهر خلاله شاب "معاق ذهنيا" موثق بشجرة، تحت عنوان شاب مربوط بحبل فى شجرة كافور منذ 15 سنة .

وبالفحص تبين أن الفيديو لأحد الأشخاص "معاق ذهنيا" مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، مقيد من قدميه بشجرة داخل أرض زراعية بدائرة المركز، وناشد المصور الجهات المعنية باتخاذ اللازم وإيداع المجنى عليه داخل دار رعاية اجتماعية.

باستدعاء والدة المجنى عليه (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) أقرت بقيام زوجها بهجرها منذ حوالى 10 سنوات لإنجابها طفلهما "معاق ذهنياً"، وتقوم باصطحاب نجلها للأرض الزراعية التى تعمل على زراعتها وتقوم بتقيده لخوف الأطفال منه وخشية هروبه، وعقب الانتهاء من عملها تقوم بتحريره والعودة به إلى المنزل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.