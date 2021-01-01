وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى تلا المركزى ومستشفى بركة السبع فى جولة مفاجئة

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة مفاجئة على مستشفى تلا المركزى ومستشفى بركة السبع وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل بالمستشفى والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وفى بداية جولتة لمستشفى تلا برفقة الدكتور الدكتورة إيرينى عطيه مدير إدارة تلا، تفقد أعمال التطوير بالغسيل الكلوى بالمستشفى، وكذلك أقسام المستشفى المختلفة وأقسام العزل والعناية المركزة لحالات الكورونا.

كما قام بالتحدث مع المرضى للاطمئنان على حالتهم وعلى الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتم التأكد من توافر الاكسجين بالمستشفى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتزام الطاقم الطبى.

كما أجرى الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، جولة على مستشفى بركة السبع، وتفقد اقسام المستشفى المختلفة وقام بالتحدث مع المرضى لاستطلاع آرائهم فى الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما قام بالتأكد من توافر الاكسجين بالمستشفى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وانضباط العاملين من الطاقم الطبى بالمستشفى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، على استمرار الجوالات المفاجئة على جميع المستشفيات صباحا ومساء خلال أيام الاسبوع وايام العطلات للتأكد من انضباط العاملين وتقديم خدمة جيدة للمرضى والتأكيد على توافر الاكسجين والادوية والمستلزمات الطبية والعمل على تذليل أى عقبات فى حينه.