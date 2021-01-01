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وفاة موظف بالمعاش أثناء تشييع جثمان ابنته بعد صلاة الجمعة في الشرقية

الجمعة، 01 يناير 2021 02:38 م
وفاة موظف بالمعاش أثناء تشييع جثمان ابنته بعد صلاة الجمعة في الشرقية تشييع جثمان - صورة أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية النخاس، التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، لوفاة أب أثناء تشييع جثمان نجلته التي توفيت فجأة. وقال خالد العطار أحد أهالي القرية لـ"اليوم السابع"، أن السيدة رباب صبري الحديدي 33 عاما، تعرضت لأزمة صحية مفاجأة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حيث تعاني من مرض السكر في مرحلة متأخرة، وتتعرض لنوبات غيبوبة كل فترة.

وأضاف أن أسرتها ظلت لساعات تستغيث بالأطباء، ولم يلب الاستغاثة سوى طبيب كبير في السن، وعندما وقع الكشف عليها تبين وفاتها.

وأكد أنه أثناء مراسم تشييع جثمان الفقيدة عقب صلاة الجمعة اليوم، سقط والدها صبري الحديدي بالمعاش مغشيا عليه، وأثناء تلقيه الإسعافات الأولية والكشف عليه تبين وفاته هو الآخر، وتستعد القرية لتشيع جنازته.

وتقول آمال، من أهالي القرية ، أن الفقيدة كانت طيبة القلب وتعيش مع والدها منذ انفصالها عن زوجها هي ونجلها، معربة عن حزنها لوفاتها المفاجأة .

 

 


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