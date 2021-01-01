وفاة ممرضة بوحدة صحية فى المحلة متأثرة بإصابتها بكورونا

الغربية _ مصطفى عادل

توفيت اليوم الجمعة، ممرضة بوحدة صحية بالمحلة الكبرى، فى محافظة الغربية، داخل العزل الصحي متأثرة باصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كانت إكرام الصاوى، الممرضة بالوحدة الصحية بقرية بلقينا، ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصه بها إيجابيه وتم وضعها بالعزل الصحي لتلقي العلاج، وتدهورت حالتها الصحية وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة، وتوفيت متأثرة باصابتها بالفيروس القاتل.

من ناحيه آخرى توفي صباح اليوم الجمعة، الدكتور السيد خضير، المدرس بقسم الإعلام التربوي، بجامعة كفر الشيخ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت أعراض الفيروس على الدكتور السيد خضير ابن قرية العتوه، مركز قطور، بمحافظه الغربية، وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة به إيجابية وتم وضعه بالعزل الصحي لتلقي العلاج، وأثناء فترة العلاج، تدهورت حالته الصحية وتم وضعه بالعناية المركزة، إلا أنه توفي صباح اليوم الجمعة.