وزير الأوقاف يصل بور سعيد لعقد اجتماع مع الأئمة.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قبل قليل، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حيث سيعقدا اجتماعًا بعد قليل، مع الأئمة بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، ثم أداء صلاة الجمعة بمسجد الشاطئ، بمدينة بورسعيد، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي والتي ينقلها التليفزيون علي الهواء مباشرة، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة.

يأتى ذلك فيما أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلغاء احتفالات المحافظة بعيدها القومى، والمتمثل في الحفل الفنى الذى أعد لذلك الحدث، الأسبوع الماضى، بحديقة فريال التاريخية بعد تطويرها، نظرًا للإجراءات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وضع، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان الشهداء، احتفالًا بالذكرى الـ 64 لانتصارات بورسعيد على دول العدوان الثلاثي عام 1956، وعبر الغضبان، عن فخره بمرور 64 عامًا على رحيل جنود الاحتلال عن أرض بورسعيد والانتصال على العدوان الثلاثى، هذا اليوم الذى أثبت بسالة أهالى بورسعيد، وتضحيتهم من أجل مصر، مشيرًا إلى أن ذلك اليوم سوف يظل خالدًا في عقول ووجدان المصريين، فهو يوم العزة والكرامة والانتصار، الذى أدهش العالم كله، وقدم نموذجا لعظمة وقوة المصريين، ووجه محافظ بورسعيد، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة المصرية وشعب مصر وأبناء المدينة الباسلة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكدًا على أن أهل المدينة الباسلة ورجال المقاومة الشعبية قدموا خلال حرب العدوان الثلاثي ملحمة من البطولات والتضحيات في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وعزته وكرامته، مشددًا على أن كل قطرة دماء مصرية سالت على أرض بورسعيد هي بمثابة بطولة لصاحبها ولأجيال متتالية تعيش على أرض مصر ويجب أن تتفاخر بها، كما سجلتها كتب التاريخ في كل أنحاء العالم.