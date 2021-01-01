اليوم السابع
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وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يتفقدان عددا من المساجد فى الأحياء.. صور

الجمعة، 01 يناير 2021 04:03 م
وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يتفقدان عددا من المساجد فى الأحياء.. صور وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد بأحد المساجد المحافظة
بورسعيد - السيد فلاح

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تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددا من المساجد عقب صلاة الجمعة، حيث تم المرور على مسجد عمر بن عبد العزيز، بجانب بازار بورسعيد الجديد، ومسجد القدر بحديقة فريال.

واستقبل قبل ظهر اليوم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، بديوان عام المحافظة، ثم عقدا اجتماعا مع الأئمة بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، ثم انتقلوا لأداء صلاة الجمعة بمسجد الشاطئ، بمدينة بورسعيد، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي والتي نقلها التليفزيون على الهواء مباشرة، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة.

وأدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، صلاة اليوم الجمعة، بمسجد الشاطئ في شارع طرح البحر، بمدينة بورسعيد، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى، بحضور بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة،  والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق.

وخطب وزير الأوقاف خطبة الجمعة من مسجد الشاطئ، بمدينة بورسعيد، تحت عنوان "الصلابة فى مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد.. طريق العبور نحو المستقبل".

 

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وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يتفقدان عدد من المساجد

 

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وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد داخل أروقة أحد المساجد

 

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مسجد جديد بمحافظة كفر الشيخ 

 

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وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد خلال جولة على عدد من المساجد

 

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وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد خلال دخولهم أحد المساجد

 

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أحد المساجد الجديدة فى  المحافظة

 

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تحفة معمارية لفناء المسجد 

 

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وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يتفقدان عدد من المساجد

 

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وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد 

 

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وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يتفقدان احد المساجد 

 

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وزير الأوقاف يستمع لشرح من محافظ بورسعيد حول أحد المساجد

 

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وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد خلال جولتهم اليوم 

 

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مسجد عمر بن عبد العزيز الجديد فى بورسعيد 

 

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وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد خلال الجولة 

 

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محافظ بورسعيد يشرح لوزير الأوقاف داخل أروقة المسجد 

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