وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يتفقدان حديقة فريال التاريخية.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،؟حديقة فريال التاريخية.

وقال محافظ بورسعيد، إن الحديقة تعتبر من أهم حدائق مدينة بورسعيد، وذلك لما تمثله من أهمية تاريخية حيث شهدت احتفالات افتتاح قناة السويس في عام 1869، لافتا إلى أن الحديقة يتوسطها العديد من المباني ذات التراث المعماري المُميز، والذي يُعبر عن امتزاج الحضارات المختلفة، بعد تطوير الحديقة التى تضم مسرحا، ومسجدًا، و3 منصات مخصصة للاحتفالات، وأماكن الجلوس ومناطق لألعاب الأطفال.

وأشاد وزير الأوقاف، بمستوي التطوير بحديقة فريال، مؤكدًا أنها نموذج رائع للحدائق لاسيمًا أنها تتسم بالطابع الجمالي والحضاري والتاريخي، مشيرًا إلى أن بورسعيد تشهد طفرة كبري في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، وهو ما نلمسة عند زيارة المحافظة.

وكان قد تفقد بعد صلاة الجمعة وزير الأوقاف، ومحافظ بورسعيد، عدد من المساجد عقب صلاة الجمعة، حيث تم المرور علي مسجد عمر بن عبد العزيز بجانب بازار بورسعيد الجديد ومسجد القدر بحديقة فريال.

واستقبل قبل ظهر اليوم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، بديوان عام المحافظة، ثم عقدا اجتماع مع الأئمة بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، ثم انتقلوا لأداء صلاة الجمعة بمسجد الشاطئ، بمدينة بورسعيد، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي والتي نقلها التليفزيون علي الهواء مباشرة، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، صلاة اليوم الجمعة، قد أدوا بمسجد الشاطئ في شارع طرح البحر، بمدينة بورسعيد، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى، بحضور بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق.

وخطب وزير الأوقاف خطبة الجمعة من مسجد الشاطئ، بمدينة بورسعيد، تحت عنوان "الصلابة فى مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد.. طريق العبور نحو المستقبل".



جانب من جولة وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد لحديقة فريال التاريخية (1)



جانب من جولة وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد لحديقة فريال التاريخية (2)



جانب من جولة وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد لحديقة فريال التاريخية (3)



جانب من جولة وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد للحديقة التاريخية



حديقة فريال التاريخية فى بورسعيد



وزير الأأوقاف ومحافظ بورسعيد خلال دخلوهما الحديقة



وزير الأأوقاف يستمع لشرح محافظ بورسعيد حول تاريخ حديقة فريال