نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى أخميم المركزى.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد أحمد سامي القاضى، نائب محافظ سوهاج، مستشفى أخميم المركزي ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رقم "931" لسنة 2020م، للمرور على المستشفيات والتأكد من توفير الأماكن المجهزة للعزل واستقبال حالات كورونا، حيث ضمت اللجنة مديري الإدارات الصحية، ومسئولي التفتيش المالي والإداري بالصحة وديوان عام المحافظة.

وقال "القاضى"، إن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأدوات الوقاية والحماية وخاصة للأطقم الطبية والمصابين بفيروس كورونا، والتأكد من انتظام سير العمل ومستوى النظافة بالمستشفيات.

وتفقد نائب المحافظ، أقسام الاستقبال والطوارئ، وقسم الحضانات، ووحدة الغسيل الكلوي، كما تفقد وحدة فحص الفيروسات الـ " PCR " بالمستشفى، لافتا إلى أن مستشفى أخميم المركزي تستقبل جميع المرضى والحالات الطارئة، وحالات الحميات للكشف اللازم عليها، خاصة بعد تخصيص مستشفى حميات سوهاج كمستشفى عزل.

ووجه "القاضى"، برفع مستوى النظافة والإضاءة بالمستشفى واستخدام المطهرات، وتوفير المستلزمات الطبية، والاهتمام بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم، وتوفير غرف لبس وخلع الوقايات الشخصية بالعناية المركزة، والعمل على تطهير ورش الحوائط وتعقيم الممرات وتوفير أسطوانات الأكسجين اللازمة بالمستشفى، وتوفير عدد كافي من عمال النظافة.



جولة نائب محافظ سوهاج على المستشفيات



جولة نائب محافظ سوهاج على المستشفيات1



جولة نائب محافظ سوهاج



حوار بين نائب محافظ سوهاج



سرير باحد المستشفيات



طبيبة تشرح لنائب محافظ سوهاج التفاصيل



لقاء نائب محافظ سوهاج مع الأطباء



نائب محافظ سوهاج على احد المستشفيات



نائب محافظ سوهاج فى جولة