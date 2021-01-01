نائب محافظ المنيا يتابع تطبيق إجراءات مواجهة كورونا بعدد من المستشفيات والفنادق

المنيا – حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بالمرور والمتابعة على عدد من المستشفيات، بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير الازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، حيث تفقد خلال الجولة التى بدأت فى الساعات الاولى من صباح اليوم تزامنًا مع مطلع العام الميلادى الجديد، أقسام المستشفيات، وتابع سير العمل بها للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وإجراءات صرفها.

واطمئن نائب المحافظ على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على اكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم.

كما تابع نائب محافظ المنيا، سير العمل بعدد من الفنادق بمدينة المنيا، ومدى الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.