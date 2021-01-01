نائبة بايدن تحتفل بالسنة الميلادية الجديدة 2021: عام جديد ورئيس جديد

كتب محمد سعودى

احتفلت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، بالعام الميلادى الجديد 2021، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة تجمعها بالرئيس المنتخب جو بايدن معلقة: "عام جديد، رئيس جديد، نائب رئيس جديد".



نائبة بايدن عبر تويتر

ومن المقرر، أن يتم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة ونائبه كامالا هاريس فى يناير الجارى، وذلك بعد فوزهما فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى أجريت فى نوفمبر الماضي.

واحتفلت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، فى وقت سابق، بالكريسماس بصحبة زوجها دوجلاس إمهوف، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقته معلقة: "قد تبدو تقاليدنا مختلفة قليلًا هذا العام، لكن الحب الذى نتشاركه يظل كما هو. من عائلتنا إلى عائلتكم.. استمتعوا بـ merry Christmas ".

وتأتى احتفالات الكريسماس هذا العام فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالعديد من البلدان، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التى انتشر فيها الفيروس على نطاق واسع.

وقبل احتفالها بالعام الجديد، تلقت نائبة الرئيس الأمريكى المنتخبة، لقاح فيروس كورونا من موديرنا، بعد تحدى الرئيس دونالد ترامب خلال الحملة الرئاسية بشأن عمل إدارته على التطعيمات.

قالت نائبة جو بايدن بينما أعدت الممرضة المسجلة باتريشيا كامينجز من المركز الطبى المتحد الإبرة: "حسنًا، لنفعل ذلك، كان ذلك سهلا شكرا لك، بالكاد شعرت به".