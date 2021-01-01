مياه المنوفية تنظم دورات تدريبية للعاملين بالشركة لتفعيل التحول الرقمي

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، دورات تدريبية للعاملين بالشركة خلال الفترة من 28/12/2020 حتى 31/12/2020، ضمن دورات المسار الوظيفي لترقية العاملين بالشركة، تفعيلًا لمنظومة التحول الرقمي، وربط منظومة التدريب الإلكتروني مع التدريب النمطي ضمن الخطة الداخلية للشركة.

وقال الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إن الشركة تقدم الدورات الداخلية الأخرى، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات والتباعد المكاني واستخدام المواد المطهرة وتعقيم مقر التدريب، وتقليل أعداد المتدربين.

وأشار إلى أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة في مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى والتى شملت تنفيذ دورات تدريبية عن أساسيات معالجة مياه الشرب online لمهندسي تشغيل مياه حديثي التعيين 12 مهندسا، تطهير شبكات الصرف الصحي وأنواع المواسير والقطع الخاصة لـ 29 فنى تشغيل صرف، برنامج المسار الوظيفي أساسيات المعالجة ومكونات المحطة لـ18 لفنى تشغيل.

جانب من التدريب عبر الفيديو