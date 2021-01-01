اليوم السابع
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منع إقامة سرادق أفراح لمواجهة كورونا بالقليوبية.. صور

الجمعة، 01 يناير 2021 02:43 م
منع إقامة سرادق أفراح لمواجهة كورونا بالقليوبية.. صور فض سرادق أفراح بالقليوبية لمواجهة كورونا
القليوبية إبراهيم سالم

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منعت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بترسا التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، إقامة سرادق لإقامة فرح بقرية ترسا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على سلامة المواطنين ومنع انتشار الفيروس.

وأوضح أحمد وزيرى رئيس مدينة طوخ بالقليوبية، أنه فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن ضرورة تطبيق الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن التصدى لانتشار فيروس كورونا، تم شن حملات مكبرة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لمنع إقامة سرادقات العزاء والأفراح لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مدينة طوخ، أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية شدد على استمرار غلق دور المناسبات، وحظر إقامة سرادقات العزاء وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، والتشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين والعرض الدورى بالمستجدات على المحافظ.

وأشار، إلى أنه تم تشكيل لجان للمتابعة المستمرة، للتأكد من الالتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعى بالمقاهى والكافيتريات والكافيهات والمطاعم، وما يماثلها من مناسبات فى الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

أعمال فض السرادق بالقليوبية

أعمال فض السرادق بالقليوبية

 

السرادق بجوار المقابر بقرية ترسا
السرادق بجوار المقابر بقرية ترسا

 

السرادق قبل فضه بالقليوبية
السرادق قبل فضه بالقليوبية

 

خلال فض السرادق بالقليوبية
خلال فض السرادق بالقليوبية

 


اخبار القليوبية

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كورونا

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