مفاجأة.. السيدة التى عرضت كليتها للبيع فى المنوفية تتقاضى معاشا 3 آلاف جنيه

المنوفية _ محمد فتحى

قالت السيدة منال عبد العزيز السودانى، والمقيمية بقرية الروضة بمحافظة المنوفية، إنه تعانى من كثر الديون عليها بسبب اقتراضها من البنوك لتجهيز ثلاث أبناء، وهو ما دفعها للجوء لعرض كليتها للبيع.

وأوضحت منال عبد العزيز، أنها كنت منتظمة فى سداد الأقساط والتى تبلغ ما يقرب 100 ألف جنيه قروض من البنوك لشراء الأدوات المنزلية اللازمة لأبنائها الثلاثة.

وأكدت منال عبد العزيز، أنها تتقاضى معاشا شهريا 3 آلاف جنيه محول منهم 2300 على بنك ناصر الاجتماعي لتسديد قرض، وأتقاضى منهم 700 جنيه.

وأضافت، أعيش حالة صعبة جدا بسبب عدم قدرتى على سداد ديونى لأننى أقوم ببيع 150 رغيف يوميا أمام منزلى ولكن لا يكيفنى ذلك، لأن مكسبى 30 جنيه يوميا، ومستعدة للعمل طوال الليل والنهار حتى أستطيع تسديد الديوان، مؤكدة أن نجلى الوحيد الذى كان يساعد أصيب فى حادث تصادم لأنه يعمل على جرار زراعى، وأصبح غير قادر على العمل نهائيا بسبب الإصابة منذ أربعة أشهر.

وأكدت أنها ذهبت أمس أمام معهد الكبد لعرض كليه من كليتها للبيع وذلك لكى أسدد ديوان لأن أضحت غير قادرة نهائيا على تسديد الديوان ومطالبات البنوك الصغيرة التى تهددها بالحبس فى حالة عدم السداد .

وطالب منال عبدالعزيز السوداني، المسؤولين فى الدولة وأهل الخير بمساعدتها لتسديد ديونها.