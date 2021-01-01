محافظ كفر الشيخ يناشد المواطنين بارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناشد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أهالي المحافظة بارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشدداً على رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية بإلزام العاملين بها والمترددين عليها بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي وعدم السماح للموظفين والمواطنين بدخولها بدون ارتداء الكمامات، وتنظيم عملية الدخول والخروج للمنشآت الخدمية، وإعداد تقارير دورية، للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،و جه بتطبيق الغرامات، ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وقدرها 50 جنيهاً للأفراد الذين لا يرتدون الكمامة ،وغرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.