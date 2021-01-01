اليوم السابع
Ads
السبت، 02 يناير 2021 12:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يناشد المواطنين بارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية

الجمعة، 01 يناير 2021 11:28 م
محافظ كفر الشيخ يناشد المواطنين بارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناشد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أهالي المحافظة بارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشدداً على رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية بإلزام العاملين بها والمترددين عليها بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي وعدم السماح للموظفين والمواطنين بدخولها بدون ارتداء الكمامات، وتنظيم عملية الدخول والخروج للمنشآت الخدمية، وإعداد تقارير دورية، للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

 يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،و جه بتطبيق الغرامات، ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وقدرها 50 جنيهاً للأفراد الذين لا يرتدون الكمامة ،وغرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.

 

 


كفر الشيخ

مجلس الوزراء

غرامات فورية

ارتداء الكمامات

وزير العدل

ضبطية قضائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة