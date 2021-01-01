اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يشيد بحصول توجيه الصحافة على 5 مراكز متقدمة على مستوى المدارس

الجمعة، 01 يناير 2021 07:53 م
محافظ كفر الشيخ يشيد بحصول توجيه الصحافة على 5 مراكز متقدمة على مستوى المدارس اللواء جمال نور الدين - محافظ كفر الشيخ ووكيل التربية والتعليم
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أشاد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، بما حققه توجيه الصحافة بتعليم كفر الشيخ، لفوزه بالمراكز  الـ 5 على مستوى الجمهورية في مسابقة كاريكاتير، اون لاين، مقدماً التهنئة للمشاركين في المسابقة والفائزين، والمشرفين من المعلمين والموجهين.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، حصول الطالبة آية أيمن منصور ، بمدرسة النجاح الابتدائية بإدارة دسوق التعليمية على المركز الأول، والطالبة سلسبيل إبراهيم عبد الفتاح ، بمدرسة الرشيد الابتدائية بإدارة قلين التعليمية على المركز الثاني ،و الطالبة تسنيم ابراهيم  ، بمدرسة كفر المرازقة الثانوية المشتركة بإدارة قلين التعليمية على المركز الثالث، والطالبة بسنت شوقي عبد اللاه ، بمدرسة التعاون للتعليم الأساسي بإدارة غرب كفر الشيخ على المركز الرابع، والطالبة فاطمة الزهراء وائل عبد المجيد ، بمدرسة فتح الله سلامة الإعدادية بإدارة دسوق التعليمية  على المركز الخامس.

 

 


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